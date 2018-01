Un video podría darle un giro al caso del rugbier atropellado por su novia

Un video podría complicar aún más a Julieta Silva, la mujer que atropelló a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, a la salida de un boliche en Mendoza.

se publicó un nuevo video que podría darle un giro a la causa. En la filmación se escucha el testimonio de un jardinero que halló los documentos de la víctima días después del hecho. En una entrevista otorgada por el testigo al canal mendocino Televisión Andina, el hombre mostró el lugar en donde halló tirada la documentación del joven rugbier.

Según explicó, la documentación estaba a unos 100 metros al norte de la calle donde estaba ubicado el cuerpo de Fortunato, lo que llamó la atención de la fiscal porque el auto que manejaba Silva circulaba de norte a sur. A raíz de la publicación del video, el jardinero fue citado a declarar.

Your browser does not support the video element.

(Video: Curiosos de Poder)

De corroborarse el testimonio, difundido por el canal mendocino Televisión Andina, llamó la atención de la fiscal dado que significaría que, después del hecho, alguien tomó y arrojó los documentos a un lugar lejano a la escena del crimen.

Silva está hoy detenida con prisión domiciliaria y, según las primeras investigaciones, atropelló a Fortunato en un ataque de ira tras mantener una discusión. En su defensa, la acusada alegó que en ningún momento vio al joven y que se trató de un accidente.