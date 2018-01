¿Cuáles fueron las razones para que Boudou fuera excarcelado?

Su situación procesal aún no se ha resuelto, desde que fue detenido el 3 de noviembre e indagado por el juez Ariel Lijo. A esto hay que sumarle que los camaristas consideraron que las acusaciones de lavado de dinero y asociación ilícita no estaban claramente acreditadas en la investigación.



Otra razón es que el delito atribuido en una de las causas, se lo acusa de “presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos” durante un viaje a París en 2011. Dicha acusación no amerita que el ex vicepresidente sea detenido.

Por último los magistrados consideraron que Boudou no dispone de las conexiones para obstaculizar el proceso de investigación, por lo que el encarcelamiento “en esta causa no puede mantenerse”. Esto además significó que no se le colocara una tobillera electrónica desde el momento de su liberación.

Boudou vivirá en un departamento de Barracas junto a su novia Mónica García de la Fuente.