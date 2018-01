Florencia Peña, muy hot en Instagram: fotos y video en topless y bikini

Florencia Peña se encuentra de vacaciones en Pinamar junto a su familia y con la compañía de su amigo Marley, quien la visitó con su hijo Mirko.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes en la que está tomando sol en topless, y logró miles de likes y comentarios que le elogian la figura a tres meses de dar a luz.

Horizontalidad veraniega #Pinamar Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el Ene 11, 2018 at 11:59 PST

Luego, el conductor compartió un video en la pileta junto a Florencia, en el que su cola queda en primer plano para agradecimiento de la platea masculina. “Se te cayó el corpiño, Flor”, dice el conductor entre risas mientras graba la escena.

Mirá el video a continuación: