Video: la nueva técnica para reunir a niño perdido en la playa con su familia

El tradicional aplauso para que un niño perdido en la playa encuentre a su familia parece haber quedado en el pasado.

En la playa brasileña Ubatuba, en Sao Paulo, un hombre levantó al menor perdido, le preguntó el nombre y pidió aplausos al resto de los turistas en la playa. Y al ver que ante el ruido no había respuestas, empezó a vitorear su nombre. "Pedriiitoo", repitió una y otra vez y el resto de la gente lo acompañó.

En segundos, la playa entera estaba alentando a "Pedrito" y allí apareció la madre, que tomó en brazos a su hijo y todo volvió a la normalidad. Simple y efectiva, la nueva técnica funciona y brevemente resuelve un gran conflicto.

Todo este episodio fue grabado en el balneario Perequê Açu por una turista que, sorprendida por la nueva estrategia, decidió filmar el episodio.

"Escuchamos los aplausos y primero pensamos que se trataba del cumpleaños de alguien pero después vi a un hombre con un chico perdido. Tardó 10 minutos en encontrar a su mamá", relató sobre la pesadilla del niño que pudo haberse extendido por horas.