Triaca aseguró que el Gobierno "no quiere condicionar" a sindicalistas

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, rechazó la "actitud corporativa" del sindicalismo ante la detención de algunos líderes gremiales acusados de corrupción pero aseguró que el Gobierno "no quiere un condicionamiento" de los sindicalistas, al tiempo que resaltó que "los buenos dirigentes no tienen nada que ocultar".

Tras las detenciones de los gremialistas Marcelo Balcedo (SOEME) y Humberto Monteros (UOCRA) y las acusaciones por presunto lavado de dinero contra el líder camionero Hugo Moyano, Triaca se mostró molesto con las declaraciones que hicieron referentes del movimiento obrero, como el gastronómico Luis Barrionuevo.

"Hubo muchos dirigentes que adoptaron una actitud corporativa, sin entender que es una buena oportunidad para separar la paja del trigo. Aquellos que siguen defendiendo prebendas, que siguen atados a un pasado que nos llevó a actitudes en algunos casos mafiosos eso es lo que no va más", sostuvo el ministro.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de la cartera laboral aseguró que el Gobierno "no quiere un condicionamiento" de los sindicalistas y agregó: "Acá no estamos para encubrir a nadie. Me parece que es penoso que se plantee que tomar estas decisiones de transparencia se contraponga contra ´ojo con lo que hacen porque sino va a haber lío´. La Argentina ya no se banca más eso".

Ante las detenciones y denuncias que hicieron foco en el movimiento obrero la última semana, Triaca se quejó de que "siempre pagan justos por pecadores" y aclaró que "hay una mayoría de dirigentes gremiales de todos los sectores ideológicos que hacen las cosas bien, con transparencia".

"Podemos llegar a ver casos puntuales en los que se ha tergiversado la función gremial para armar una estructura mafiosa, de apriete. Hay muchos que han sacado ventajas y tienen que dar respuestas. Para eso está la Justicia, para que aquellos que no han obrado de acuerdo a la ley tengan que pagar las consecuencias", afirmó.

En este sentido, el ministro celebró que "en la Argentina se está dando paso al fin de la impunidad porque nadie está por encima de la ley y todos van a tener que dar respuestas".

Triaca se refirió puntualmente a las acusaciones que recayeron esta semana sobre Moyano por presunto lavado de dinero, tanto en el Club Atlético Independiente que preside el líder camionero, como en el sindicato.

“Lo que Moyano tiene claro, no sólo porque conoce al Presidente (Mauricio Macri) sino porque lo venimos hablando con él hace tiempo, es que este Gobierno no va a darle una ventaja a ningún dirigente, sea sindical o político. Él podrá dar todas las respuestas que pueda dar en el marco de las causas que se establezcan y hacerlo de la manera que considere oportuno", manifestó el funcionario.

Al respecto, agregó: "Somos muy respetuosos del marco institucional, hay separación de poderes. Es una investigación que determinará la Justicia. Moyano y todos los involucrados podrán ejercer su derecho de defensa. Tenemos que soltarle la mano a la Justicia para que haga lo que corresponda".

En este sentido, subrayó que "los buenos dirigentes no tienen nada que ocultar".

Asimismo, el funcionario se refirió a la reunión de referentes sindicales que encabeza Barrionuevo en Mar del Plata el próximo miércoles y se pronunció respecto de un posible mensaje crítico hacia el Gobierno que pueda surgir de ese cónclave.

"¿Cuáles van a ser los argumentos? ¿Salvaguardar a algún dirigente que ha incumplido con la Justicia? Esa no es la función de un dirigente gremial", señaló Triaca.

Finalmente, cruzó al diputado nacional del FPV Andrés "Cuervo" Larroque, quien consideró que "el Gobierno quiere debilitar a las organizaciones sindicales para bajar el costo salarial" y que "la reforma no es más que una ley de precarización laboral, por eso apretan a dirigentes sindicales".

"Lo que podrían hacer los jóvenes de La Cámpora es preguntarse por qué dejaron a la Argentina con un tercio de pobres, 4 millones y medio de trabajadores en la informalidad, más de un millón y medio de desocupados. Podría ver de qué manera resolver estas cuestiones dando un debate más serio y profundo", concluyó.