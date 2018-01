Angelici le abrió las puertas a Centurión: "¿Están seguros que va a jugar en el Málaga?"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, puso en duda que Ricardo Centurión continúe su carrera en el Málaga, y abrió las chances para un posible regreso del jugador al club.

“¿Están seguros que se va a ir al Málaga?”, preguntó el directivo tras contar que se contactó con el volante a través de Whatsapp.

El Genoa es el actual dueño del pase del futbolista, y acordó de palabra con el Málaga un préstamo por seis meses con opción de compra. Sin embargo, el equipo español -está en zona de descenso- se quedó sin entrenador, por lo que se puede caer la transacción.

"Es un buen chico, lo quieren sus compañeros, en el uno contra uno rompe líneas y hoy Boca no tiene un jugador como él. Lo que a mí no me gusta es el problema a resolver afuera, cuando sale con sus amigos", explicó Angelici.

No obstante, el presidente del Xeneize reconoció que las personas "pueden cambiar" y que le gustó que Centu haga una autocrítica tras su conflictivo paso por el club.

"No digo que esté cerrado ni que tenga una posibilidad, lo que digo es que estoy dispuesto a hablar si él quiere hablar conmigo. No tengo ningún problema personal con Centurión", concluyó el Tano.