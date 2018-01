Avión derrapó cuando aterrizaba y quedó al borde del mar en Turquía

Un Boeing 737-800 de la compañía aérea Pegasus Airlines se despistó durante el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad turca de Trebisonda y terminó a orillas del mar Negro. El avión partió desde Ankara con 162 pasajeros a bordo.

#BREAKING: Passenger jet skids off freezing runway at Turkey's Trabzon Airport stopping just feet from the sea: non of the 162 people onboard were injured pic.twitter.com/eV1j7UfU1T