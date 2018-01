Google Maps: buscó su perro y se llevó una desagradable sorpresa

Varias personas utilizan la aplicación Google Street View de Google Maps, no sólo para buscar direcciones sino también muchos lo utilizan como forma de diversión ya que son varios los errores que existen.

Este fue el caso de un joven alemán que quiso ver si su perro aparecía en la famosa aplicación, pero las cosas no salieron como esperaba. El joven encontró a su perro, pero los resultados no fueron solo esos. El perro no estaba solo.

Su mascota estaba recostada en la vereda, al lado de él un coche de color negro y en la cochera sale un hombre prácticamente sin ropa. Se trata del mismo joven que buscó a su perro. El muchacho le escribió a Google Maps para poder censurar la imagen.

Los resultados no fueron los esperados, ya que había sido demasiado tarde porque todos capturaron el momento y la imagen se volvió viral. Tiempo después, Google censuraba la imagen.

Ahora, su casa de Alemania, en la ciudad de Mannheim no puede ser vista.