Pichetto sobre temas que planteará el Gobierno en el Congreso: "Analizaremos con más detenimiento"

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que "algunos temas" que plantea el oficialismo en el Congreso "van a pasar" y se van a convertir en ley, pero advirtió que "otros los votaremos en contra".



"Vamos a analizar todo con mucho más detenimiento y fundamentalmente el Gobierno tiene que explicar cada proceso que quiera modificar con las leyes", adelantó.



En diálogo con infobae, Pichetto criticó al Ejecutivo al señalar que "no puede mandarse debajo del agua y creer que hay que dejar pasar el momento o jugar con las redes" para que se aprueben las medidas que impulsan.



"Hay que explicarle a la sociedad, ir a dar el debate en los medios de comunicación… Y haremos un debate serio y responsable en el ámbito del Congreso", aseguró.



Por otra parte, el senador peronista reconoció que "hay instrumentos que no se le pueden negar al Gobierno" y detalló que "uno de ellos es el presupuesto" y "otro es el tema tributario".



Entre otras cosas, Pichetto se refirió también a su apoyo a la reforma previsional: "Formó parte del acuerdo fiscal. Fue un acuerdo que firmaron los gobernadores. En realidad está mal llamada reforma previsional. Es una modificación del índice de ajuste previsional por uno que es razonable", aclaró.



De esta manera, el legislador pidió "trabajar en conjunto con los gobernadores provinciales" para "hacer una oposición democrática".



Eso me parece que es la regla de un sistema político institucional que funciona", analizó.



En este sentido, el referente del PJ en la Cámara alta consideró que "la gente no quiere una oposición radicalizada", sino que "la sociedad está esperando una oposición de alternativa, una oposición democrática".



"Nosotros tenemos el deber de reconstruir al peronismo lo más rápido posible. Cuanto más tarde esa tarea de reconstrucción, más vamos a tardar en volver al poder. Esto es un dato central de la política. Si no hay un liderazgo y no hay un programa es indudable que no se cuenta con las herramientas centrales para poder ser competitivo en la elección. El peronismo tiene que tener una opción electoral con posibilidad de ganar en 2019", reclamó.