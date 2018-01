Messi marcó un golazo en la victoria del Barcelona ante Real Sociedad

El Barcelona consolidó su liderazgo en la Liga española tras ganar por 4-2 este domingo en campo de la Real Sociedad (15ª), con doblete de Luis Suárez y un soberbio golazo de Lionel Messi, en la 19ª jornada, última de la primera vuelta, tras remontar un 2-0 en contra.

El brasileño Willian José abrió el marcador para la Real Sociedad con un remate de cabeza (11), antes de que Juanmi aprovechara un pase al área para hacer el 2-0 (34), mientras que Paulinho recortó distancias rematando un boca de gol un pase de Luis Suárez (39).



En la segunda parte, Luis Suárez igualó con un gol por la escuadra izquierda de Gerónimo Rulli (51), antes de recoger otro balón en el área para hacer el 2-3 (71), mientras que Leo Messi hizo el 4-2 de saque de falta (84).



Los azulgranas, que se afianzan en el liderato liguero, rompieron así su particular maldición en el estadio de Anoeta, donde no ganaban en Liga desde la temporada 2006/2007.



La victoria permite al Barcelona sacar todo el provecho de la derrota del Real Madrid (4º), que perdió el sábado en casa por 1-0 ante el Villarreal (5º), y está ahora a 19 puntos, mientras que a nueve se encuentra el Atlético de Madrid (2º), que había ganado la víspera al Eibar (7º) por 1-0.

Por detrás de los rojiblancos en la tabla sigue el Valencia, a dos puntos del Atlético, que ganó el sábado 1-2 en el campo del Deportivo de La Coruña (18º).



En otro partido de este domingo, el Sevilla (6º) cayó 1-0 en el campo del Alavés (17º), perdiendo la ocasión de alcanzar en la tabla al Real Madrid.



El capitán alavesista Manu García aprovechó un pase al área para prácticamente a la media vuelta hacer el gol de una victoria (52) que sacó a los vascos de los puestos de descenso.



En otro encuentro del día, el Athletic de Bilbao (11º) y el Espanyol (14º) empataron 1-1.



Gerard Moreno abrió el marcador para el Espanyol tras robar un balón a la defensa del Athletic (29), antes de que Iñaki Williams igualara con un remate de cabeza (35).



Antes, el Celta (10º) ganó 0-1 en el campo del Levante (16º), acercándose a los puestos europeos.



El danés Pione Sisto aprovechó un pase filtrado de Iago Aspas al área para disparar al fondo de las mallas locales (minuto 38).