Drama en Villa Urquiza: un hombre murió tras quedar en medio de un tiroteo

Delincuentes que habían robado un auto de alta gama, esquivaron un control policial y terminaron a los tiros con los efectivos de la fuerza, en el barrio de Villa Urquiza. De acuerdo a la primera versión que se dio a conocer, como consecuencia del violento tiroteo, murió un conductor que circulaba por la zona y que quedó en medio del tiroteo.

La persecución se desató durante la tarde del domingo, luego de que un Citroen C4 blanco (robado aparentemente en la zona del hipermercado Walmart de la avenida Constituyentes y usado para cometer un raid delictivo por la zona) eludiera rapidamente el control policial en la avenida General Paz.

Efectivos policiales y delincuentes se cruzaron en un feroz intercambio de disparos en algunos tramos del recorrido, hasta la calle Núñez al 6200, cuando los malvivientes se vieron encerrados.

Según las fuentes policiales, allí robaron un Fiat Uno negro, cuyo conductor se encontraba estacionando y perdió la vida al recibir un disparo. Prefectura se encuentra investigando de qué lado provino el proyectil fatal.

La víctima se llamaba Mauro Díaz y tenía 36 años de edad. Su identidad fue confirmada por conocidos suyos que reconocieron la vestimenta del hombre fallecido.