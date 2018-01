Tras sus vacaciones, Macri pidió "trabajar juntos para crecer 20 años seguidos"

Tras regresar de sus vacaciones, el presidente Mauricio Macri destacó hoy que "los argentinos hemos decidido volver al mundo" y explicó que el objetivo del Gobierno es "crecer 20 años seguidos, porque de esa manera vamos a terminar definitivamente con la pobreza".





"Tenemos que trabajar juntos tirando todos del carro en la misma dirección, diciéndonos la verdad, poniendo el Estado al servicio de los argentinos y no de la política y terminando con la corrupción que tanto mal nos ha hecho", reclamó el mandatario nacional.





Fue al recorrer las obras de la Villa Olímpica, en el barrio porteño de Villa Soldati, durante un acto en el cual resaltó que "nos van a pasar muchas cosas en el 2018".





"Vamos a organizar, por primera vez en la historia de nuestro país y de la región, de todo Sudamérica, la reunión del G-20 y muchos no saben lo que es. El G-20 es un lugar donde se reúnen 20 de los países más importantes del mundo para intentar encontrar soluciones a los problemas globales, y ahí estamos queriendo hacer nuestro aporte", señaló.

De esta manera, el jefe de Estado visitó por segunda vez las obras del complejo que será sede de la nueva edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que comenzarán el próximo 6 de octubre.





Acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y por una delegación de deportistas argentinos, Macri celebró el avance de los trabajos que se están realizando en el mencionado barrio del sur de la Ciudad y manifestó que en el distrito "tiene que haber igualdad de oportunidades".





"Villa Soldati va a ser la puerta de entrada a la Argentina, en octubre vamos a tener 7 mil chicos viviendo acá, compitiendo", recordó durante su discurso.





En este sentido, el Presidente explicó que van "a poner dedicación" en este evento deportivo para "que aquellos que nos visiten, vuelvan" y "que vengan a conocer otras partes" del país y "no solamente" la Ciudad de Buenos Aires.





"Ahora el desafío es que no todo pase en la Ciudad de Buenos Aires, sino que pase en cada lugar de la Argentina", agregó Macri.





El mandatario ya había visitado la Villa Olímpica en junio pasado: se trata de un complejo deportivo de alto rendimiento que ocupará un espacio total de 32 hectáreas dentro del Parque Julio Argentino Roca.





El lugar tendrá dos canchas de hockey sobre césped, dos pistas de atletismo, un centro natatorio y canchas de básquet, handball y voley playero, entre otras cosas.





Contará, además, con 31 edificios de hasta ocho pisos con 1.200 viviendas en total, de 2 y 3 ambientes, que tras los Juegos se adjudicarán a familias a través de un sistema de créditos con tasas de interés accesibles.





La obra, que demandó una inversión aproximada de 2,2 millones de pesos, estaría totalmente finalizada en agosto de este año, unos meses antes del inicio de la competencia.





Por su parte, Rodríguez Larreta destacó que "va a ser la primera vez que la Argentina organice unos Juegos Olímpicos a nivel mundial" y subrayó que puede ser "una vidriera, una forma de mostrar una ciudad y un país".





Del acto participaron también el secretario de Presidencia, Fernando De Andreis; el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli; el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, Franco Moccia; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein.





Macri regresó a Buenos Aires este lunes, tras haber pasado unos días de vacaciones junto a su familia en la localidad neuquina de Villa La Angostura.





La próxima semana iniciará su gira internacional que lo llevará a Moscú, donde se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, a Davos, donde participará del Foro Económico que se celebra en la ciudad suiza, y a París, para entrevistarse con el mandatario francés, Emmanuel Macron.