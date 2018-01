Maluma debutó como modelo para Dolce & Gabbana

El cantante representó a la marca Dolce & Gabbana en su desfile masculino de la colección otoño-invierno 2018/2019.

Modeló y cantó en el cierre de este evento que concentró a los más grandes representantes de la industria de la moda.





La nueva colección King’s angels (ángeles del rey) de Dolce Gabbana se presentó en la Semana de la Moda masculina de Milán (Italia), en el que destacaron las batas, los gabanes e incluso las amplias sudaderas deportivas, también estuvieron presentes como modelos el "youtuber" mexicano Juanpa Zurita y los estadounidenses Austin Mahone y Cameron Dallas.

El cantante de reggaetón cantó sus dos actuales éxitos Corazón y Felices los 4.

Al cierre del desfile se abrazó con Domenico Dolce y con Stefano Gabbana, dueños de la firma, quienes se consideran seguidores de la cultura popular.