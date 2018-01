Detienen a Guillermo Molina, uno de los prófugos de la UOCRA de Bahía Blanca

Uno de los dos dirigentes de la UOCRA de Bahía Blanca que permanecían prófugos se entregó a la Justicia esta mañana.



Se trata de Guillermo Molina, ex secretario de finanzas del gremio, quien estaba siendo buscado por las autoridades.



Así, luego de que Molina se presentara en la Fiscalía bahiense a cargo de la investigación acompañado por su abogado, aún continúa prófugo Roberto Ríos.

Molina, además, había sido precandidato a concejal en las elecciones del año pasado en la lista de Unidad Ciudadana, la cual era encabezada por el ex intendente Rodolfo Lopes.



De este modo, suman trece los arrestos en el marco de la causa que investiga la comisión de los delitos de asociación ilícita y extorsión.



Este sábado, otro de los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca que se encontraba prófugo fue detenido por Gendarmería Nacional en la provincia de Neuquén, cerca de la frontera con Chile.

Según informó el Ministerio de Seguridad, se trató de Sebastián Canale, uno de los colaboradores de Humberto Monteros, líder de la UOCRA bahiense detenido días atrás en el marco de una causa judicial por asociación ilícita y extorsión.



"Detuvimos a Sebastián Canale, prófugo vinculado a la causa UOCRA Bahía Blanca en el cruce de Pino Hachado. Un paso más en la lucha contra la corrupción. La Gendarmería Nacional atenta, con una orden emitida ayer", expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



La detención tuvo lugar en el paso fronterizo Pino Hachado ubicado en Neuquén y fue producto de un blindaje desplegado por la cartera de Seguridad en la frontera terrestre y fluvial, de acuerdo a la información oficial.



Sobre Canale -que era segundo vocal titular del gremio, según informó el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca- pesaba una solicitud de captura nacional y otra internacional.



Monteros, secretario general de la UOCRA de esa ciudad bonaerense, fue detenido el jueves pasado en su casa de la localidad de Monte Hermoso, donde se hallaron más de 5 millones de pesos y 130 mil dólares, en bolsas y cajas, además de drogas y armas.