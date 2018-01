Se entregó el secuestrador que tomó rehenes en comercio céntrico de Quilmes

Un delincuente se atrincheró hoy en un comercio situado en plena zona céntrica de la localidad bonaerense de Quilmes, y mantuvo a una persona como rehén.



El incidente se inició en un comercio de juguetería situado en San Martín y Rivadavia, donde el delincuente ingresó con fines de robo y decidió tomar un rehén cuando fue sorprendido por un efectivo de la Policía Local que recorría la zona.



El lugar fue rodeado por efectivos de esa fuerza y la Policía Provincial, tras lo cual llegó personal del Grupo Especial Halcón.

Your browser does not support the video element.

Un comerciante llamado Gilmar Faica Guerrero, que tiene su local a pocos metros del lugar en el que se encuentra el comercio asaltado, dijo que el delincuente "venía escapado de otro lugar en el que había robado y se metió en la juguetería".



Además, contó que el delincuente, que dijo tener 20 años y llamarse Damián, enseguida comenzó a gritar, mientras amenazaba a un rehén con un arma, para pedir la presencia de "prensa y cámaras".



Poco después, a partir del mediodía, el delincuente comenzó a pedir comida, mientras que arribaban los grupos especiales.

Pasadas las 13:00 hs. de este lunes, el delincuente fue reducido y quedó bajo custodia policial.