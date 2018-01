Periodista chileno sobre conflicto mapuche: "Quieren exponer su reclamo al Papa"

Cristian Gil, periodista de Radio Cooperativa de Chile, analizó en Radio Latina la visita del Papa al país vecino y la expectativa que genera para los católicos. Además se refirió sobre el conflicto mapuche.

Sobre lo que genera su llegada: "Chile es un país mayoritariamente católico a pesar de ser un estado laico, dentro del mundo católico hay una gran efervescencia. La mayor prueba es que la misa más masiva y de la gira será a la mañana en Parque O'Higgins donde ya están casi todas las entradas agotadas, casi medio millón de personas estarán presentes" y agrega que "también hay voces que critican su visita porque no todos son católicos y siempre habrá gente a favor o en contra".



Con respecto a los atentados a distintas iglesias chilenas, expresó: "Estarían detrás de esto grupos anarquistas que siempre están presentes en todo tipo de protesta en Chile. Si marchan los docentes o empleados públicos, siempre están estos grupos. La policía chilena tiene mucha experiencia en tema de seguridad y no debería pasar nada con el Papa Francisco más allá de las protestas".

Sobre el conflicto mapuche: "El miércoles el Papa visitará el lugar donde habitan gran parte de la etnia mapuche, el conflicto lleva décadas y le reclaman al Estado que le devuelvan las tierras que, según ello, fueron quitadas hace siglos por terratenientes. El conflico seguirá, no tiene fecha para solucionarse".

Al final, habló sobre un posible encuentro entre mapuches y Francisco: "No hay una reunión oficial entre el Papa y mapuches, pero dentro de su actividad está previsto que se cruce con alguna autoridad y alguna palabra intercambien. Los mapuches no se han expresado de forma tajante sobre si están a favor o no sobre la visita de Francisco, pero quieren exponerle el problema".