Falleció la cantante Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder del grupo musical The Cranberries, una de las bandas más significativas de los años 90, ha fallecido este lunes a los 46 años de forma repentina, según ha informado el representante de la banda en un comunicado. La artista se encontraba en Londres, en una sesión de grabación. De momento, no se han precisado más detalles sobre su fallecimiento.

Según la edición irlandesa de The Independient, la familia en una breve declaración indicó que están "devastados" tras la noticia y solicitaron privacidad en este momento tan difícil.

The Cranberries es una banda irlandesa de rock, formada en Limerick en 1989 bajo el nombre de The Cranberry Saw Us; más tarde cambiado por la vocalista Dolores O'Riordan. The Cranberries saltó a la fama internacional en la década de 1990 con su álbum debut, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, que se convirtió en un éxito comercial y vendiendo más de cinco millones de copias en Estados Unidos.