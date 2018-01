Muerte de Dolores O'Riordan: los mejores temas de The Cranberries

Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries murió "súbitamente" este lunes en Londres a la edad de 46 años.



El grupo hizo furor a nivel internacional en los años 1990 con temas como Zombie (sobre la guerra en Irlanda del Norte), Just My Imagination o Animal Instinct. La banda vendió más de 40 millones de discos.



El album "No Need to argue" llegó a ser primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y 6º en Estados Unidos.



En 2003, cansados de las intensas giras y sin inspiración, el grupo creado en Limerick (Irlanda) en 1989 decidió hacer una pausa.



"En 2003, mi hijo tenía cinco años, mi hija dos años y los llevaba de gira con nosotros. Me di cuenta que no era sólo por ellos. Y desde el punto de vista creativo estábamos en la rutina. Necesitábamos una pausa", dijo Dolores ORiordan a la AFP en 2012.



En 2009, Cranberries volvió a juntarse y sacó tres años después el album "Roses". Su último disco, "Something Else" salió el año pasado.



A continuación un repaso por sus mayores éxitos:

Tema: Zombie

Álbum: No Need to Argue

Fecha de lanzamiento: 1994

Tema: Linger

Álbum: Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?

Fecha de lanzamiento: 1993

Tema: Dreams

Álbum: Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?

Fecha de lanzamiento: 1993

Tema: Ode To My Family

Álbum: No Need to Argue

Fecha de lanzamiento: 1994

Tema: When You're Gone

Álbum: To the Faithful Departed

Fecha de lanzamiento: 1996

Tema: Just My Imagination

Álbum: Bury the Hatchet

Fecha de lanzamiento: 1999

Tema: Salvation

Álbum: To the Faithful Departed

Fecha de lanzamiento: 1996



Tema: Free To Decide

Álbum: To the Faithful Departed

Fecha de lanzamiento: 1996