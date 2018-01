Elecciones en Italia: "El voto extranjero puede cambiar la elección", aseguró Francesco Rotundo

El 4 de marzo se eligen Diputados y Senadores en Italia. En nuestro país, el proceso electoral comienza 15 días antes aproximadamente y se vota por correspondencia.



En el marco de las próximas elecciones, Francesco Rotundo, Candidato a Diputado por América Latina, visitó los estudios de Canal 26 y detalló como es el proceso para la elección entre los postulantes.



"El voto es diferente a lo que es en Argentina", remarcó Rotundo en el comienzo de la entrevista. "Viene una lista única en las cuáles están todas las boletas y allí la persona elige partido y candidato", especificó.



El candidato por Lista UNITAL, explicó también que "la persona puede votar hasta 2 candidatos de los 8 que hay en la lista" y que los habilitados para sufragar son mayores de 18 años con ciudadanía y obviamente los nacidos en Italia.



Más adelante, aseguró que "en Argentina está el 53% del padrón total en América Latina" y que hay aproximadamente unas 800 mil personas con pasaporte, "un número que podría modificar una elección".

Finalmente, habló sobre la situación de Italia y el porqué de la emigración de los jóvenes.



A continuación, en video, la nota completa:

