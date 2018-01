Shakira cantó Zombie, la canción de The Cranberries

Ocurrio hace un tiempo , pero se recordó este video en el día de la muerte de Dolores, vocalista y guitarrista de The cranberries.

Fue en Barcelona donde estuvo paseando con Trevor Noah, un comediante sudafricano muy reconocido en el medio.

“Me convertí en una cantante de pop, pero crecí escuchando hardcore rock”.

Your browser does not support the video element.

La colombiana que aún no se ha pronunciado sobre la muerte de la cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan, se reconoce como una súper fan de la banda.