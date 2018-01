Papa Francisco en Chile: "No alcanza con decir que no le hago mal a nadie"

El Papa Francisco ofició una multitudinaria "Misa por la paz y la justicia" en la ciudad de Santiago de Chile, ante una muchedumbre estimada en torno a las 400 mil personas.

El lugar elegido para el masivo acto de fe fue el Parque O'Higgins de la capital chilena.

Francisco dijo durante su primera homilía en tierras trasandinas: "Está muy mal no hacerle el bien a nadie. No alcanza con decir, no le hago mal a nadie".

Y continuó: "Bienaventurados los que trabajan por la paz. Si quieres paz, trabaja por la paz".

En el mismo sentido, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aseguró ante los fieles que "el trabajador de la paz sabe que es necesario vencer las ambiciones".