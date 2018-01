"Dance, dance, dance" y fiesta en la playa: Bandana con Canal 26 en Mar del Plata

El verano se vive a pleno en Canal 26. Este martes, la fiesta en las playas de Mar del Plata tuvo su momento culminante con una entrevista exclusiva con Bandana. Lowrdez, Lissa y Valeria, en una charla muy divertida y relajada, anticipando todas sus próximas actividades e invitando a sus fans al gran show que darán esta misma noche en el Hotel Provincial de "La Felíz".

Bandana estará cantando sus grandes éxitos en un show al que dieron en llamar "íntimo".

Canal 26 hizo cantar y bailar a las chicas de este súper grupo que no deja de girar.

La gente pudo disfrutar de la presencia de las estrellas juveniles, a quienes pudieron ver de cerca, fotografiarse e incluso a quienes escucharon cantar alguno de sus más grandes hits.

Fue una fiesta total en la playa.