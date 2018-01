El Papa Francisco visitó cárcel de mujeres en Chile: "No nos dejemos cosificar"

Durante su visita por Chile, el Papa Francisco hizo una recorrida por la cárcel de Santiago, un lugar en donde están recluidas 620 mujeres. El pontífice se acercó al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín hoy por la tarde para "transmitirles la paz que necesitan para aplacar sus tormentos".

Es la primera vez que Francisco visita una cárcel femenina.

"Aquí están las mujeres más pobres, las que han sido excluidas de la familia, educación y salud", dijo la madre Nelly León, que está a cargo de la actividad pastoral en esa prisión hace 13 años.

La reunión tuvo lugar en el gimnasio de la prisión.

Las presas decoraron el lugar con más de 7500 papeles de colores, con mensajes para darle la bienvenida al Sumo Pontífice.

Una de las mujeres tuvo la posibilidad de hablar en nombre de sus compañeras y contarle a Francisco cómo ha vivido su condena desde la maternidad.