Cristian Ritondo: "Derribamos búnkeres para construir futuro"

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, supervisó este martes el derribo de dos búnkeres de drogas ubicados en Lomas de Zamora, uno de ellos conocido como "La Casa del Diablo", que fueron allanados en las últimas horas en el marco de múltiples operativos contra el narcotráfico.



Estos procedimientos permitieron desbaratar una banda liderada por una mujer y secuestrar más de dos mil dosis de paco.



"Derribamos búnkeres para construir un futuro con oportunidades para los jóvenes y tranquilidad para sus familias", señaló Ritondo en una conferencia de prensa que encabezó junto al titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2 de Lomas de Zamora, Hernán Villena, a cargo de la causa.



Además, el ministro completó: "El narcotráfico es una gran mafia a la que con la gobernadora María Eugenia Vidal nos comprometimos combatir con fuerza apenas asumimos. Queremos erradicar el paco para que crezca la vida y sabemos que cada búnker que demolemos es un poco más de vida".



Por otro lado, de la supervisión del derribo -que fue llevado a cabo por personal y maquinarias de la municipalidad de Lomas de Zamora- también participaron el jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Fabián Perroni; el secretario de Seguridad de este distrito, Héctor Corrado; y autoridades ministeriales, policiales y municipales.



La organización narco desbaratada estaba comandada por una mujer e integrada por al menos otras seis personas, y se dedicaba a vender paco, cocaína y marihuana en distintos puntos del sur del Conurbano.



Los allanamientos, 13 en total, se llevaron a cabo en diferentes domicilios de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, donde los efectivos aprehendieron a los principales sospechosos de la actividad ilícita y secuestraron dos mil dosis de paco, dos trozos compactos de pasta base, marihuana e incautaron seis armas de fuego (una escopeta calibre 12/70 de fabricación tumbera, dos revólveres y tres pistolas calibre 9 milímetros), telefonía celular y documentación de interés para la causa.