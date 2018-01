Horacio Rodríguez Larreta: "Por la reducción de impuestos, vamos a tener que ajustarnos"

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló de los ejes de la gestión para este año y afirmó que debido a la "reducción de los impuestos, vamos a tener que ajustarnos".

De cara al 2018, Larreta aseguró que los ejes principales a tabajar serán "el plan de integración de las villas, el Plan Integral de Seguridad, y la transformación para la educación. También el plan de obras, con el Paseo del Bajo o el levantamiento de las vías de los ferrocarriles".



Respecto a las políticas aplicadas, el funcionario aseguró que "hablamos mucho de las obras (con Mauricio Macri), y también de la baja de impuestos, y cómo va a impactar en el precio de los productos la reducción progresiva de Ingresos Brutos".



En una entrevista con el sitio El Cronista, Larreta afirmó que "la Ciudad tiene números sólidos, con récord absoluto de inversión. En 2014, con Mauricio, habíamos llegado casi al 20% del presupuesto en inversión, gracias a un ahorro en el gasto corriente. El año pasado llegamos al 28%. Eso fue posible gracias a las obras del Gobierno nacional, a la venta de terrenos que tienen afectación específica y cuya plata solo puede ir a inversión y, finalmente, porque la Ciudad ahora puede acceder al Banco Mundial y al BID, donde antes tenía la puerta cerrada. Gracias a estas tres cosas, vos ves el boom de inversión en la Ciudad".



En cuanto a los números del Gobierno, reveló que existe un proyecto de ajuste por la baja de impuestos: "Nuestra reducción de Ingresos Brutos, en cinco años y de forma gradual, va a ser la más grande de todo el país. Hoy, este impuesto explica más del 60% de la recaudación, y si a eso le sumamos Sellos, que también bajan, llegamos al 70% de nuestra recaudación que se verá afectada. Para el resto de las provincias, eso tal vez significa el 20%", sentenció.



"A partir de 2019, estamos viendo de ir transformando la inversión pública, sumando y reemplazando con inversión privada. La baja de impuestos es muy significativa. Y también estamos impulsando una baja muy fuerte del gasto político, con una reducción en los sueldos de los directores de las empresas públicas, a quienes les bajamos hasta 70% del salario. Seguimos buscando dónde podemos recortar, ya que la Ley de Responsabilidad Fiscal prevé bajar el gasto y bajar los impuestos. Nosotros, en la Legislatura, hicimos votar la baja de impuestos por cinco años, para dar señales de previsión a quienes invierten", detalló.



También aclaró que no prevén recortes de trabajadores municipales y que sí crecerán los puestos de trabajo en materia de seguridad y educación.



Más adelante, habló respecto de la inflación y dijo que se tiene como objetivo discutir las paritarias de los municipales y que le parece muy bien que bajar los precios sea una meta clara del oficialismo.



En materia de educación, detalló que "tenemos un sistema educativo cada vez más alejado de la realidad del mundo, que no ayuda a los chicos cuando salen de las escuelas. Estoy súper entusiasmado con el cambio, que arranca este año en 19 escuelas de la ciudad con la nueva modalidad de la Escuela del Futuro, donde se diluyen las materias específicas para crear áreas de estudio, incorporamos pasantías al final de la carrera, y los chicos van a una especialidad a lo largo de los años".



Respecto a los piquetes porteños y la circulación por la Ciudad, remarcó que la estrategia es apelar al diálogo: "Somos muy estrictos en no permitir situaciones de violencia, caras tapadas, o palos. Cuando hubo situaciones de violencia, como al final de la marcha por (la desaparición de) Santiago Maldonado, que entró la Policía y disuadió. Eso va a seguir así. Y, obviamente, cada vez tenemos policías más entrenados, y más efectivos en la calle. Acabamos de egresar 1089 cadetes"



"También apuntamos a que mejore el transporte público. Eso ha mejorado muchísimo. Para la calidad de vida de la gente, que vos les hagas ganar una hora en los traslados de cada día, es un montón. Tenemos varias expropiaciones en el medio para continuar el Metrobús del Bajo. El sistema, por sí, necesitan avenidas anchas. Por eso estamos estudiando instalar posibles carriles exclusivos en una avenida, a la ida, y en otra, para la vuelta. Todavía no tenemos ningún caso cerrado", destacó.

"El subte es una enorme prioridad, y estamos haciendo una inversión enorme en comprar más vagones. Ya metimos 250 vagones, lo que mejora la frecuencia y suma pasajeros. La calidad del servicio del subte viene mejorando constantemente. Hoy tenés 50% de los vagones con aire, cuando hace cuatro años, había 0%", analizó.



En cuanto a inversiones, aseguró que los permisos de construcción vienen en alza en la Ciudad y eso potencia la creación de trabajo: "Además estamos promoviendo mucho la inversión en industrias creativas, con el Polo Tecnológico de Parque Patricios, donde subió mucho la cantidad de empresas radicadas. También estamos promoviendo la industria audiovisual en Colegiales, y el Distrito de las Artes, en La Boca. Las promovemos porque generan sueldos altos, y valor agregado. Tenemos que aprovechar la movida emprendedora", subrayó.



No obstante, aclaró que existe un plan de integración para los más humildes en materia de déficit habitacional y que seguirán con los créditos para la clase media.



Finalmente, el funcionario se refirió al conflicto con los manteros en Liniers y descartó la posibilidad de armar una feria como la de Once debido a que no hay un lugar físico para hacerlo: "Nuestra política es similar a la de Once: separar a las mafias, que las hay, porque hay gente que cobra por tirar una manta o aprovechan el descontrol de la venta ambulante para vender droga, de aquellos que realmente lo hacen para ganarse la vida, para quienes buscaremos alternativas", remarcó.