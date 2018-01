El gesto de Higuaín con un hincha que hizo emocionar a todos

El delantero argentino Gonzalo Higuaín tuvo un gran gesto con un fanático de Juventus en la televisión italiana, al cumplirle el sueño de conocerlo. El hincha había perdido a su hermano en 2017. Además, le regaló una camiseta firmada de la "Vecchia Signora" y le regaló dos pasajes a Nueva York, Estados Unidos.

El Pipita se conmovió al conocer la historia de Luigi, un fanático suyo y de la Vecchia Signora que perdió a su hermano Salvatore el año pasado de una enfermedad que le arrebató la vida cuando solo tenía 17 años. Sus padres quisieron agradecerle que siempre estuvo a su lado dándole una sorpresa en el programa de televisión italiano "C'e posta per te" (nuestro desaparecido "Hay una carta para mí") con la ayuda de Higuaín, el ídolo de Luigi.

El ex madridista aceptó la invitación y protagonizó un emotivo encuentro con él en el que mostró su lado más humano y se ha ganado todos los elogios. Tras sorprenderle y darle un abrazo muy afectuoso ante los aplausos y la emoción del plató, Pipita le mostró su apoyo con unas palabras que no le fueron fáciles pronunciar.

"Para mí esto no es fácil. En este momento sólo puedo decir que tu hermano está ahí arriba orgulloso de ti. Con la cara que tienen tus padres, es imposible que seas un mal hijo", expresó el jugador.

"Quiero que vayas con tu mujer, pero también irá tu hermano porque los que nos dejan, no nos dejan completamente. Fuerza, mucha fuerza y sólo fuerza. Adelante, que la vida continúa", finalizó.