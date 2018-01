El audio que complica a Cardona y Barrios: "¿Cuánto quiere usted?”

Tras la denuncia, se filtró uno de los audios presentados, en el que Edwin Cardona (aunque Miguel Ángel Pierri, el letrado encargado de defender a los dos futbolistas de la entidad xeneize, afirmó que el colombiano no es el protagonista de esta conversación) sería quien dialoga con una de las mujeres y le ofrece la posibilidad de llegar a un acuerdo económico para que el tema no tome mayor trascendencia.

"Podemos arreglar eso para que no quede afectado ninguno", comienza el relato. "¿Cuánto pide usted, cuánto quiere?", esboza el colombiano, dejando en claro que su intención era la de ofrecerle dinero a cambio de sepultar la causa.

Your browser does not support the audio element.

La mujer que escucha la propuesta es tajante: "Ustedes están diciendo por un montón de canales que somos mentirosas, que somos prostitutas, que somos las barrenderas del peluquero, cuando vos sabés muy bien que es mentira. Yo tengo todos los mensajes de Instagram de Yaca".

Yaca Stygguerth es el peluquero en cuestión que habría llevado a la escena del conflicto a las dos mujeres que luego denunciaron a los hombres de Boca. El estilista se hizo famoso en el último tiempo al trabajar junto a varios jugadores de fútbol.

"Vamos a mantener esto en silencio y hagamos una reunión", concluyó el protagonista del audio , en su intento de apaciguar todo lo acontecido.