Moria Casán sobre Cacho Castaña: "Lo único malo que hizo fue pedir disculpas"

Moria Casán defendió a Cacho Castaña luego de las polémicas declaraciones que el músico hizo en un programa televisivo: “Si la violación es inevitable, relájate y goza”.

señaló: "Lo crucificaron, un bullying terrible. ¿Cómo van a hacer algo así? Lo único malo que hizo Cacho Castaña es pedir disculpas. Por qué vas a pedir disculpas sobre algo que dijiste. (Tendría que haber dicho) 'Bueno, señores, tengo 75 años, en mi época era divertido, en otra no'. Están crucificando a este hombre. Me parece too much".

reveló que se comunicó con él tras el escándalo: "Hablé con él después de esto, nos mandamos audios casi todos los días. El primer día estaba con mucha bronca porque decía 'la gente me conoce, no puedo creer, tengo bronca pero ya se me va a ir'. Al otro día le mandé un chiste y ya estaba mejor, se ríe. A mí me preocupaba su salud".

La diva se definió como “una feminista no agresiva” y manifestó que “no hay que ir adelante ni atrás del hombre".