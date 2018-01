Candelaria Tinelli envuelta en un escándalo tras robo en Uruguay

Cande Tinelli no la pasó nada bien en las últimas horas y fue víctima de un robo mientras se encontraba disfrutano de una cena en un restaurante de la ciudad uruguaya de Punta del Este. Como no podía ser de otra manera, ella expresó claramente su malestar en las redes sociales.

Pero lejos de que todo terminara allí, se generó una serie de idas y vueltas que hasta incluso mereció la intervención de Marcelo Tinelli.

"Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay , o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante ‘No me olvides’ en Manantiales. Ademas del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió Cande en Twitter, lo que provocó una respuesta del dueño del local.

"Nos pareces un amor y nos encantó que vinieras muchas veces a compartir. Una cagada lo qué pasó acá, no está bueno acusarnos sin estar 100% seguros, nunca en 20 años pasó algo como esto. Tenemos la mejor con vos", dijo luego Nicolás Palacios en las redes.

Un detalle: poco antes, en televisión, dijo que Candelaria Tinelli había dejado poca propina.

Sin embargo había más y todo llevó a un gran escándalo cuando Cande publicó una foto con un pizarrón que pusieron en la puerta del local uruguayo con la frase: "Se pierde un familiar, no se va a perder una cartera".

Durísimo.

Ahí, la morocha sacó a relucir toda su ironía: "Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides ,esta mal de mi parte.. al no haber mas gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imagine otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no se, se la chupo la tierra quizás".

Como "bonus track", Marcelo Tinelli se volcó a las redes para bancar a su hija: “Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina“, escribió.