El Papa en encuentro con la juventud: "Ayudemos a que la Iglesia tenga un rostro joven"

Durante su visita a Chile, el Papa Francisco mantuvo un multuitudinario encuentro con jóvenes en el Santuario de Maipú.

El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana habló ante una verdadera muchedumbre y dio su mensaje esperanzador para el futuro. Con ese marco, les dijo que "madurar es hacer crecer los sueños" y que "el corazón de los jóvenes sueña a lo grande".

Al hablar de la fuerza de la juventud, Francisco recordó a los miles y miles de asistentes: "Hay que ser protagonistas. Sean protagonistas del Chile que sueñan".

Luego agregó: "Si no aman a su Patria, no creo que amen a Dios"

El mensaje papal también tuvo lugar para expresarles que "hay buenas ideas en el corazón de los jóvenes", mientras también les dijo: "Quiero escuchar a los jóvenes. Es importante que no se dejen callar".

En uno de los más destacados pasajes de su discurso en el Santuario de Maipú, dijo también el Papa Francisco: "Ayudemos a que la Iglesia tenga un rostro joven".