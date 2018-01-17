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EXCLUSIVO CANAL 26

Alejandro Finocchiaro sobre CTERA: "Tenemos la voluntad de dialogar"

El Ministro de Educación de la Nación habló sobre el conflicto con CTERA y manifestó la voluntad de intercambiar opiniones y abrir canales de diálogo con CTERA.
Miércoles 17 de enero de 2018

Alejandro Finocchiaro - Canal 26

Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Nación, habló con Canal 26 en "La nota del Día" y se refirió al conflicto con CTERA y el estado de la educación nacional.

A continuación, las frases más destacadas de la entrevista:

 

- "TENEMOS LA VOLUNTAD DE DIALOGAR"


- "ES SÓLO UN INTERCAMBIO DE OPINIONES, ESPERO QUE NO SEA UN CONFLICTO"

 

- "¿A CTERA LE IMPORTA EL SALARIO DE LOS DOCENTES O SU REPRESENTACIÓN?

 

- "LOS SALARIOS SE NEGOCIARÁN EN CADA PROVINCIA Y EL MÍNIMO SERÁ DE $ 12 MIL"

 

- "LAS EVALUACIONES 'APRENDER' NO HAN DADO BUENOS RESULTADOS" 

 

- "ESTAMOS ABRIENDO TODOS LOS CANALES DE DIÁLOGO"


- "HAY QUE ARREGLAR LA CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES Y OTROS TEMAS MÁS IMPORTANTES"

 

- "NO HAY RAZÓN PARA QUE HAYA PRIVILEGIOS CON CTERA"

 

- "ES IMPORTANTE QUE ESCUCHEMOS A TODAS LAS VOCES"

 

- "ANTES EL GOBIERNO KIRCHNERISTA CERRABAN PARITARIAS POR DECRETO"


- "LAS PARITARIAS DEBEN DISCUTIRSE EN CADA PROVINCIA"


- "HOY HAY QUE RESOLVER LOS PROBLEMAS EN POCO TIEMPO"


- "HAY QUE SEGUIR ENSEÑANDO LA CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS COMPLEJOS"


(Nota en desarrollo)

 

 

 

 

 

 