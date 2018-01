Alejandro Finocchiaro sobre CTERA: "Tenemos la voluntad de dialogar"

Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Nación, habló con Canal 26 en "La nota del Día" y se refirió al conflicto con CTERA y el estado de la educación nacional.

A continuación, las frases más destacadas de la entrevista:

- "TENEMOS LA VOLUNTAD DE DIALOGAR"



- "ES SÓLO UN INTERCAMBIO DE OPINIONES, ESPERO QUE NO SEA UN CONFLICTO"

- "¿A CTERA LE IMPORTA EL SALARIO DE LOS DOCENTES O SU REPRESENTACIÓN?

- "LOS SALARIOS SE NEGOCIARÁN EN CADA PROVINCIA Y EL MÍNIMO SERÁ DE $ 12 MIL"

- "LAS EVALUACIONES 'APRENDER' NO HAN DADO BUENOS RESULTADOS"

- "ESTAMOS ABRIENDO TODOS LOS CANALES DE DIÁLOGO"



- "HAY QUE ARREGLAR LA CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES Y OTROS TEMAS MÁS IMPORTANTES"

- "NO HAY RAZÓN PARA QUE HAYA PRIVILEGIOS CON CTERA"

- "ES IMPORTANTE QUE ESCUCHEMOS A TODAS LAS VOCES"

- "ANTES EL GOBIERNO KIRCHNERISTA CERRABAN PARITARIAS POR DECRETO"



- "LAS PARITARIAS DEBEN DISCUTIRSE EN CADA PROVINCIA"



- "HOY HAY QUE RESOLVER LOS PROBLEMAS EN POCO TIEMPO"



- "HAY QUE SEGUIR ENSEÑANDO LA CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS COMPLEJOS"



