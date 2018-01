Escándalo en Necochea: chicas se desnudan por tragos en un boliche

Un boliche de la ciudad balnearia de Necochea fue clausurado de oficio luego que se viralizara un video grabado en su interior en el que tres chicas eran alentadas a desnudarse a cambio de tragos.

En el video que prontamente se viralizó se escucha al animador del local incitando a varias a jóvenes a que realizaran un striptease a cambio de bebidas alcohólicas.

"¡Veo dos, quiero tres tangas!", grita el animador mientras de fondo suena la música.

"Vamos a hacer regalos durante la noche a los más bizarros que veamos. Sorteos desde la cabina y muchas cosas más", promociona el comercio a través de su cuenta de Facebook, lo que demuestra que escenas como la del video son usuales dentro de sus instalaciones.

También se escucha al animador pidiendo que nadie filme lo que estaba sucediendo, sin embargo, alguien grabó a las tres chicas que bailan en bombacha y corpiño y a varios varones a sus espaldas, posando para fotos.

Las imágenes circularon primero por Whatsapp y luego subidas a YouTube y otros portales, hasta que al tomar conocimiento del caso la Municipalidad de Necochea decidió iniciar de oficio acciones legales contra los dueños del lugar.

El secretario de Gobierno del municipio Valentín Bustillo explicó que el boliche "Casa Bellha" fue clausurado "por falta de documentación y vencimiento en los plazos para presentar la misma".

"Paralelamente, el video que tomó estado público en las redes sociales nos llegó a la municipalidad. No habiendo una denuncia formal, hemos iniciado actuaciones de oficio a través de la secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales a través de la oficina de género. Y también se inició una investigación formal policial que ya cursa en las fiscalías correspondientes", detalló el funcionario.

La Policía, por su parte, investiga la edad de las mujeres que se desnudaban. "Si se confirma que son menores, difícilmente el boliche vuelva a abrir", explicaron.

Interviene en la investigación la UFI 10.

En 2015, ese boliche ya había sido clausurado luego de constatarse la presencia de menores en el interior del establecimiento.

La práctica no es nueva ni exclusiva de los balnearios de la costa atlántica, en muchos locales nocturnos se ofrece tragos a las jóvenes a cambio de un striptease. En algunos, incluso, les dan dinero a las chicas que se desnudan.