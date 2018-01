Boca cayó por penales ante Aldosivi en el regreso de Carlos Tevez al club

Boca Juniors perdió por 4 a 2 ante Aldosivi de Mar del Plata, en la definición por penales del partido amistoso que se disputó esta noche en el estadio "José María Minella", tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

El conjunto boquense se puso adelante en el marcador con los goles de Cristian Pavón, a los 23 minutos del primer tiempo, y Ramón Ábila, a los 3 del complemento.



Pero el "Tiburón" se recuperó y empató con los tantos de Arnaldo González, de tiro libre, a los 8 y Cristian Chávez, a los 12, ambos en la segunda mitad.



En la definición por penales el equipo marplatense se impuso con los remates de Arnaldo González, Fernando Tellechea, Nahuel Yeri y Esteban Orfano, mientras que el arquero boquense Agustín Rossi le tapó el disparo a Antonio Medina.



En el equipo "xeneize" marcaron Julio Buffarini y Emmanuel Más, ya que el arquero Sebastián Moyano le atajó el disparo a Cristian Pavón y Walter Bou elevó su remate.

En Boca reapareció Carlos Tevez y debutó "Wanchope" Ábila, pero estuvieron ausentes los tres colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra, desafectados del partido por una denuncia judicial en sus contra.



Luego del escándalo que tuvo como protagonistas a los jugadores colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra, el mellizo Guillermo Barros Schelotto debió apelar a Cristian Espinoza, Nahitán Nandez y Emanuel Mas, respectivamente.

En el primer tiempo el conjunto boquense mostró mucha superioridad con respecto a Aldosivi, y a los 15 lo tuvo "Wanchope" Abila tras un desborde de Peruzzi por derecha, pero el delantero la mandó muy arriba.



Cada vez que el local fue en busca del arco rival, la respuesta de Boca fue casi letal, porque salió a velocidad supersónica a través de Pavón, Espinoza, Tevez y Abila.

Así llegó la apertura del marcador, cuando Tevez cedió a Espinoza y el centro al medio lo capturó Pavón para sentenciar a un indefenso Moyano.

Aldosivi intentó encontrar un circuito de juego con Medina y Arnaldo González, pero la mejor la tuvo Tevez, cuando estrelló un remate en el poste izquierdo de Moyano.





El inicio del complemento no pudo ser mejor para Boca, ya que "Wanchope" Abila capturó un rebote en el área y sentenció a Moyano para poner el 2 a 0 y todo parecía encaminarse a un cómodo triunfo.



Sin embargo, un tremendo tiro libre de Arnaldo González encontró fuera de distancia a Rossi y así Aldosivi logró descontar.

Your browser does not support the video element.

Casi que ni se había repuesto de ese gol que el "tiburón" volvió a pegarle a Boca en el mentón, ya que Chávez sacó un remate espectacular desde afuera del área que hizo estéril la estirada de Rossi.



El "mellizo" hizo algunos cambios, sacó a Tevez y "Wanchope", aunque ya para esa altura Aldosivi logró controlar un poco el juego boquense.

Un mano a mano que Moyano le tapó a Pavón fue la más clara del "xeneize", que en los penales no mostró tanta efectividad y terminó sucumbiendo frente al "Tiburón".