Mirá como Ricky Martin explicó a sus hijos por qué tienen dos papás

Después de su casamiento con el sueco Jwan Yosef, el cantante puertorriqueño Ricky Martin contó como fue el momento en que le explicó a sus gemelos Matteo y Valentino por que tienen dos padres.

Sus hijos, que tuvo gracias a un vientre de alquiler,preguntaron sobre un tema que él esperaba que se tocaría en algún momento.

"Mis hijos me preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad".

Ricky ya había respondido a otra pregunta a uno de los gemelos, que cumplirán 10 años: ¿estuve en tu barriga?, y el actor le contestó: “Estabas en mi corazón y todavía estás en él. Una mujer a la que amo con todo mi corazón me ayudó a traerte a este mundo. Ella me prestó su barriga para que pudieras venir al mundo, y cuando llegaste ella te puso en mis brazos”. Después de esta explicación su hijo respondió: “ok, está bien” y siguió jugando.

"Mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo solo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", declaró.