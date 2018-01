Nena de 12 años apuñaló a su padrastro para defender a su mamá

Víctor González, de 54 años, fue heridos de dos puñaladas por su hijastra de 12 años cuando supuestamente agredía a la madre, presentaba una mejoría en su estado de salud, aunque permanecía internado en el Hospital Oñativia, de la localidad bonaerense de Rafael Calzada.

No obstante, los médicos consideran que aún no está apto para declarar ante el fiscal que investiga el caso y por el momento no se resolvió su situación judicial, mientras permanece internado, esposado y bajo custodia policial.



Según informó uno de los médicos del centro asistencial, el hombre fue sometido a un drenado de sus pulmones, tras ingresar anoche al centro asistencial con dos cuchillos clavados en la espalda por la niña y "está evolucionando bien".



En tanto, también permanece en el lugar la menor de edad, ya que sufrió una fractura de tobilllo al intentar escapar de su domicilio luego de herir a su González.

"La nena está bien, no está angustiada y está contenida por su mamá, que está con sus hermanitos", expresó un directivo del hospital, mientras que también se cumplen los protocolos aplicados para casos de violencia familiar.



El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en una vivienda ubicada en la calle El Crespin 5755, de la localidad de San Francisco Solano, en el vecino distrito de Quilmes.



Policías que acudieron al lugar tras recibirse un llamado al teléfono de emergencias se encontraron con González con dos cuchillos clavados en su espalda, y a la pareja de este, Jorgelina Verdun, de 30, con una lesión a la altura del cuello.



El hecho comenzó cuando González, quien mantenía una fuerte discusión con Verdun, habría intentado golpear a la mujer, por lo que la hija de ésta, al ver la agresión contra su madre, tomó un cuchillo de la cocina y se lo clavó en la espalda al hombre.



Aparentemente la discusión continuó, González le colocó un cuchillo en la garganta a su concubina, y ahí es cuando nuevamente intervino la menor para defender a su madre y le clavó un segundo cuchillo en la espalda al agresor.



La menor también fue atendida en el hospital por haber sufrido una lesión en su tobillo, tras sufrir una caída cuando salió de su casa y saltó la reja al intentar pedir ayuda.



En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marina Rocovich, quien dictaminó que González permanezca detenido e imputado por el delito de "lesiones agravadas por el vínculo y amenazas agravadas".