Miguel Ángel Pierri, sobre escándalo en Boca: "Esta causa nació de las redes sociales”

El abogado Miguel Ángel Pierri, defensor de los jugadores de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios, se presentó en los Tribunales para interiorizarse sobre la causa en la que ambos futbolistas fueron denunciados por dos mujeres que dicen haber sido golpeadas y amenazadas por ellos en un departamento en Puerto Madero.

Antes de ingresar al recinto judicial Pierri manifestó: "Voy a tomar conocimiento efectivo de la causa. Los quiero presentar espontáneamente a los jugadores y de hecho ellos están aquí a disposición del Juzgado".

Al ser consultado acerca de si los futbolistas de Boca podrían quedar detenidos, el letrado señaló: "No entiendo por qué pueden quedar detenidos. No tienen antecedentes".

Además el abogado expresó: "Esta causa nació de las redes sociales. Este delito que mencionan las denunciantes tiene una calificación gravísima".

Pierri se presentó en los Tribunales luego de que las dos mujeres -una de nacionalidad argentina y otra peruana- ratificaron la denuncia, por lo cual se estima que en los próximos días los futbolistas también serán citados a declarar.