9º Festival de la Canción Popular: esta noche desde las 21 por Canal 26 y YouTube

Llega la novena edición del Festival de la Canción Popular. Esta noche desde las 19 hs. y con entrada libre y gratuita en el Complejo Punta Mogotes, balnearios 3 y 4, frente al UTHGRA Sasso Hotel.

Con cobertura exclusiva de Canal 26 desde las 19 y toda la previa junto a Pilar Smith y Santiago Zeyen, hasta las 21 cuando de inicio el festival conducido por Jorge Formento y Edith Hermida para vivir lo mejor de la música junto a los artistas del momento en "La Feliz".

Frente al mar, y ante una de las postales más tradicionales, llega la novena edición del Festival de la Canción Popular “A orillas del mar”, con el que la ciudad entera celebra la música y a sus artistas desde el escenario mayor del verano. Nuevamente en pleno mes de enero, la organización espera recibir a miles de personas para vivir una gran fiesta popular.



No te pierdas a los artistas del momento en una fiesta única e inolvidable. Segui la transmisión también en vivo por You Tube en Canal26Argentina.



21:00 HS LUCIANO PEREYRA

22:30 HS LALI ESPÓSITO

22:45 HS PANAM

00:15 HS AXEL