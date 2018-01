El Papa Francisco culminó su visita a Chile y viajó hacia Perú

La Presidente chilena Michelle Bachelet encabezó la ceremonia de despedida del Papa Francisco en el aeropuerto de Iquique.

Dijo Bachelet: "Agradecerle la visita a Chile, agradecerle el mensaje que ha dado, que sigamos avanzando en el país, que nos pongamos en el lugar del otro (...) Fuimos capaces de mirarnos a los ojos y reencontrarnos con la sociedad". Así mismo agradeció a todos lo que participaron e hicieron posible la visita del Pontífice a Chile.

El próimo destino de la gira papa por Sudamérica es Perú.