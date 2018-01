El Papa Francisco llegó a Perú, donde culminará su gira sudamericana

Tras su gira por Chile, el Papa Francisco llegó a Perú, donde una multitud lo aguardó en las calles de Lima y en la zona cercana al aeropuerto de Lima.

En la pista fue recibido personalmente por el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien tras la llegada del Sumo Pontífice lo acompaña a la ciudad de Puerto Maldonado y -luego el sábado- a Trujillo, además de las actividades que están planeadas en la capital.

Permanecerá en el país sudamericano hasta el domingo y luego volará de regreso al Vaticano.