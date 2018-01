Escándalo en Pinamar: denuncian a funcionario público por presunto pedido de coimas

El funcionario en cuestión es Pablo Bertozzi, responsable de Fiscalizaciones municipales y la denuncia, que ya se está tramitando en la fiscalía descentralizada de Pinamar que depende del departamento judicial de Dolores, la hizo una venderora ambulante que hace muchos años desarrolla ese rubro en Pinamar.



Según la mujer, en una supuesta reunión que ella habría tenido con Bertozzi el día 15 de diciembre del año pasado, el funcionario le habría pedido una coima para poder desarrollar su tarea y no pagar el permiso correspondiente.



La denunciante, Sonia Carabajal, se acercó al Consejo Deliberante y relató lo sucedido, tras lo cual se redactaron actas con las que se hizo una presentación ante la Justicia.



"Yo distribuyo en forma particular en la Costa, Bertozzi me apagó el celular para que nadie escuchara lo que ibamos a hablar", declaró la mujer.



La venta en playa es una actividad que requiere un permiso y el monto oficial es de 8500 pesos para los vendedores de Pinamar. Lo que se denuncia en la causa es que a los vendedores les proponían un pago por fuera del circuito legal para no tener inconvenientes a la hora de trabajar.