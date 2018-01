Maluma presentó a Natalia Barulich, la sensual modelo que lo enamoró

Maluma se muestra muy enamorado y decidió mostrarle al mundo quién es la afortunada con la que comparte su vida.

Su nueva novia se llama Natalía Barulích, una modelo croata-cubana que participó en el vídeo del artista, "Felices los 4".

La pareja fue vista esta semana caminando por las calles de Italia. Hace unos días Maluma participó en el desfile de moda de Dolce & Gabbana en Milán.

Según informaron varios medios de farándula, la joven tiene 25 años y ya lleva varios meses saliendo con el intérprete de "Borró Cassette".

También trascendió que Barulích participó en el certamen Miss California USA.

Mirá las fotos juntos en Italia, a continuación: