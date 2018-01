Derriban búnker narco y detienen a dos mujeres y un menor en Mar del Plata

Dos mujeres y un menor de edad que se dedicaban a la venta de estupefacientes en diversas regiones de Mar del Plata fueron detenidos por personal de la Policía Bonaerense, en el marco del Operativo Sol 2018, luego de un allanamiento donde secuestraron cocaína y derribaron el bunker que utilizaban los acusados para ejercer la actividad ilícita.

Fuentes policiales señalaron que el procedimiento, a cargo de efectivos pertenecientes a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, Delegación Mar del Plata, se llevó a cabo en la calle Bayley al 783 de la mencionada ciudad costera, lugar donde se hallaba el punto de venta denominado en la zona como "El Chapón" o el "Point de Libertad", por el barrio donde está ubicado.

Según informaron las autoridades, una de las mujeres apresadas tenía una pulsera de arresto domiciliario porque había sido detenida en diciembre del 2016 en un megaoperativo antinarco realizado en la misma zona, donde fueron incautados 67 kilos de marihuana, un kilo y medio de cocaína, autos, armas y se aprehendieron a o tras seis mujeres y siete hombres.

En el marco de la investigación sobre bandas dedicadas a la comercialización de drogas, la Policía tomó conocimiento sobre la actividad en "El Chapón" y, con aval de la justicia, realizó el allanamiento que permitió la captura de los principales sospechosos, el secuestro de varias dosis de cocaína y el derrumbe del bunker desde donde operaban.

Con esta demolición, ascienden a 38 los bunkers derribados por la Policía en toda la provincia de Buenos Aires desde el comienzo de la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFI temática de estupefacientes, a cargo de Leandro Favaro, del Departamento Judicial Mar del Plata.