Un ex-Boca fue filmado cuando agredía a una mujer en la puerta de un bar

El defensor de Rosario Central Fernando Tobio fue filmado cuando insultó a una mujer y luego la empujó, en la puerta del bar Growler Garage, ubicado en barrio Pichincha. El video, que ya circula a través de las redes sociales, fue grabado este jueves por la noche.

"Que me chupe bien la pija la cuatro ojos", le dijo el zaguero central a una joven que le respondió: "Ah, qué bonito".

Después de la agresión verbal, Tobio empujó a la chica y forcejeó con una persona que se interpuso para que dejara de agredirla.

El incidente se dio a la salida de Growler Garage, de Rosario.