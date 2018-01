Luciano Pereyra en Mar del Plata: "Volver y ver en lo que se convirtió el Festival es increíble"

Luciano Pereyra se presentó en el 9º Festival de la Canción Popular ante una multitud en Mar del Plata y ante las cámaras de Canal 26 afirmó estar muy emocionado de volverse a presentar en el evento: "volver y ver en lo que se convirtió es increíble".

"Un placer porque el marco es espectacular con mucha gente, en un evento nacional y tan importante. Ya había estado hace varios años en esta fiesta, creo que compartí escenario con Palito Ortega", afirmó.

Sobre su regreso al festival: "Volver y ver en lo que se convirtió es increíble. Venir a Mar del Plata donde todos se reúnen, es increíble. Disfruté mucho cantar mis canciones. Los nervios siempre están, espero que la gente lo haya disfrutado porque hubo una muy linda conexión".

Y agregó: "Como dije antes, es un honor y ver a la gente disfrutar es espectacular. Canté más o menos 15 canciones del nuevo disco y de anteriores. Son canciones que forman parte de mi vida y compartirlas es muy lindo".

Con respecto a su 2018, el cantante explicó: "Me estoy yendo a Chile, después a Mendoza, Cosquín y en abril una gira por Estados Unidos, mucho trabajo. Parte de los desafíos es lo que mantiene con ganas de seguir trabajando, disfruto mucho de mi trabajo".



Al finalizar hizo un balance de su carrera: "Soñaba lo que vivo, pero hoy disfruto todo lo que me toca vivir. Me gusta actuar pero ahora estoy dedicado plenamente a la música. Hoy estoy muy bien, corriendo de un lado para el otro en el escenario y contento de gozar de buena salud para darle todo al público".

