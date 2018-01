Fiebre amarilla: quejas e interminables filas en el Hospital Posadas para vacunarse

Varias decenas de personas que tienen programado un viaje próximo a Brasil se mostraron molestas este sábado tras haberse dirigido al Hospital Posadas para vacunarse gratuitamente contra la fiebre amarilla y no poder hacerlo debido a que dieron "solo 200 números" mientras que además denunciaron que "mucha gente se coló".



En el centro de salud de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires pudo verse una larga fila de personas que aguardaban ser atendidas y que se quejaron porque, según dijeron, el hospital disponía de "entre 150 y 300 dosis".



Según se indicó, en el lugar había gente que hacía cola desde el viernes por la tarde y además de las quejas por la "poca" cantidad de dosis, la gente denunció que hubo "colados" que pasaron sin tener el número correspondiente.



La inusual cantidad de personas concurrió al Hospital Posadas para vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad vírica aguda y hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados, y el término "amarilla" alude a la ictericia que presentan algunos pacientes y que en un principio lleva a confundir los primeros signos con la hepatitis.



El Ministerio de Salud de la Nación, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó ayer que sólo deben vacunarse quienes viajen a áreas de riesgo y no tengan contraindicaciones y la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de la fecha del viaje y una sola dosis es suficiente para protegerse toda la vida.



Al referirse a las zonas de riesgo, la cartera de Salud mencionó los estados brasileños de Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía mientras que informó que no es necesario que se vacunen quienes viajen ya sea por tierra o por vía aérea a destinos situados en la costa de los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul y tampoco quienes permanezcan menos de 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje.



La vacuna está contraindicada para los menores de 6 meses; para mujeres embarazadas; personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna como huevo, proteínas de pollo o gelatina; para quienes tengan alteraciones del sistema inmune, incluyendo la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).



También está contraindicada para personas con enfermedad del timo, miastenia gravis, síndrome de Digeorge, tumores malignos, trasplantes de órganos y patologías que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores.