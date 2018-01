Conocé el hotel de hielo inspirado en Game of Thrones

Game of Thrones ya tiene su propio hotel: en KittilTM, Finlandia, se construyó un hotel temático de la serie que cuenta con miles de fanáticos alrededor del mundo.

Con 24 habitaciones decoradas con elementos de la serie, como un dragón, el Trono de Hierro, los Caminantes blancos y el muro de rostros que fue parte de las campañas promocionales de la serie, el hotel está construido en hielo y las temperaturas no superan los 5 grados.

El hotel, parte del complejo SnowVillage, puede visitarse como parte de un tour, que tiene un costo de u$s 80 por persona. Quedarse allí puede salir desde u$s 200 (ese es el precio de una habitación simple para una persona) hasta u$s 550 que consta de una habitación grande, para cinco personas, y con decoración más impactante.

La sugerencia, de todas maneras, es la de no pasar más de una noche en el lugar, para evitar daños a la salud. El complejo también ofrece cabañas y alojamientos más convencionales.

El visitante también puede recorrer el edificio sin hospedarse y sin tener que realizar el tour. En ese caso el costo del acceso es de u$s 18.

El hotel surge de una colaboración entre la cadena propietaria del edificio y HBO Nordic, la división de la cadena estadounidense encargada de la región nórdica de Europa. La decoración temática será, de todas formas, temporal, ya que en abril, con el fin de la temporada más fría, el hotel cierra y se renueva de cara al siguiente año.