Video: filmó y enfrentó a tres punguistas en pleno centro porteño

Iván, el joven que filmó la secuencia, compartió la denuncia en su perfil de la red social Facebook, en el que una punguista intentaba robarle a una mujer en pleno centro porteño.

"Señora, ella la quiso robar", avisa Iván con el teléfono en mano. La mujer, como puede, agarra su mochila y la pone a resguardo. La rodean tres personas que no conoce. Una le pone la mano en la espalda. La misma, segundos antes, le había abierto el cierre de un bolsillo.

Iván cuenta que este tipo de situaciones son "cosa de todos los días". "Te estoy filmando: a vos, a vos y a vos", se escucha en el video mientras la pantalla muestra a una mujer rubia, otra morocha de flequillo y a un hombre calvo de remera blanca. Según contó después, no era la primera vez que los veía.

Cuando se dieron cuenta de que estaban siendo filmadas, las tres personas comenzaron a caminar rápido por Florida. La mujer de flequillo lo increpó a Iván. "Ahora vas a ver", lo amenazó. Lejos de inhibirse, él la siguió registrando con el celular. "Tomátelas porque te busco", continuó ella. Se alejó un poco y le gritó: "Me vivís pegando".

"Yo no te estoy tocando", se defendió él. "Vos son una chorra, vos también y vos también", les dijo a los tres, que seguían alrededor de él.