Tragedia en Chivilcoy: 1 mujer muerta y 20 heridos tras vuelco de combi

Una mujer murió y otras 20 personas resultaron heridas de gravedad al volcar esta tarde una combi tipo minibus que se movilizaba por la ruta 5, a la altura de la localidad bonaerense de Chivilcoy, a 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.





El accidente ocurrió alrededor de las 16:15 cuando volcó un ómnibus con integrantes de una delegación del partido de Tres de Febrero que se desplazaban a Chivilcoy para participar del festival musical Pre Baradero.

El vuelco se produjo en el kilómetro 154 de la ruta 5, cerca del cruce con la 30, cuando volcó la combi con 20 pasajeros a bordo.





Los 20 pasajeros heridos fueron llevados al Hospital Municipal de Chivilcoy donde se produjo, cerca de las 18:00, el fallecimiento de Yésica Franco, de 29 años.





En tanto, un niño de nueve años sufrió la amputación de tres dedos de una mano, mientras que los médicos lograron salvarle el brazo izquierdo a otro chico, según la información difundida por la Municipalidad de Chivilcoy.





Algunos de los heridos fueron identificados como Lorena Gontero, Gonzalo Suárez, María Abels, Luis Suárez, Franco Bocos, Elvira Leasilewski, Oscar Setri, Hugo Leiva, Mauro Monzo, Sergio Isamendi, Isabel Noya y Carlos González.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Esteban Genaro, señaló que cuando arribó la dotación a su cargo al lugar del accidente se encontró con "varias personas con distintas heridas, algunas personas con lesiones de gravedad".





"Se tuvo que hacer un trabajo de rescate dentro del vehículo y luego personas que estaban dispersas en el lugar", explicó.





"Había una persona atrapada que fue rescatada y presentaba lesiones que consideramos de gravedad a prima facie, esperemos que pueda llegar bien al hospital y sea atendida como estamos acostumbrados en nuestro hospital", añadió.