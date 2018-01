Inundación en Palermo por rotura de caño maestro en avenida Libertador y Salguero

La rotura de un caño maestro en el barrio porteño de Palermo provocó una gran inundación sobre la Avenida Libertador, en el tramo que va entre las calles Scalabrini Ortiz y Salguero.

La salida del agua levantó el pavimento en la zona afectada. Sin embargo, y pese al anegamiento de la calle, el tránsito vehicular no fue cortado y se recomendó circular con máxima precaución.

Los vecinos afectados por la inundación hicieron en reclamo inmediato también en las redes sociales.



Algunos advirtieron que el agua comenzó a entrar a los edificios, por la fuerte presión de la rotura del caño maestro.