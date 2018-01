Entraron a robar en supermercado chino y balearon a la cajera

Delincuentes fuertemente armados ingresaron anoche en un supermercado chino ubicado en la calle Combate de los Pozos, en su intersección con la calle Chile, en el barrio porteño de San Cristóbal y terminaron hiriendo de bala a una cajera del comercio.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Ramos Mejía para quedar en observación.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo el sábado alrededor de las 18:30 en un comercio ubicado en la calle Combate de los Pozos al 600.



Los asaltantes llegaron hasta ese lugar con fines de robo, pero como el dueño, de origen chino, se resistió a que le sustrajeran dinero y otros objetivos los ladrones balearon en la pierna a la cajera, quien es la esposa del comerciante y de la misma nacionalidad.



En tanto, los delincuentes se dieron a la fuga tras los disparos a la cajera.



En un principio los investigadores estimaron que podría tratarse de un ajuste de cuentas o de la intervención de la "mafia china", pero finalmente ratificaron que se trató de un intento de robo.